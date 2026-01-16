Tre anni fa, Matteo Messina Denaro, l’ultimo boss di Cosa Nostra, fu arrestato dopo anni di latitanza. La sua cattura rappresentò un importante momento per la lotta alla criminalità organizzata, anche se molte questioni rimangono ancora irrisolte riguardo alla sua lunga fuga e alle implicazioni del suo operato. Questa vicenda resta un capitolo significativo nella storia della mafia italiana.

Tre anni fa veniva arrestato dopo una lunga latitanza, Matteo Messina Denaro, l’ultimo capo di Cosa Nostra, che sarebbe morto qualche mese dopo a causa del cancro che lo affliggeva. Un successo per le forze investigative e per il governo, mentre restano i misteri sul perché il boss di Trapani sia riuscito, per oltre un trentennio, a sfuggire alla cattura. La storia di Iddu. Era il 16 gennaio 2023, quando alla clinica “La Maddalena” di Palermo veniva arrestato Matteo Messina Denaro dai carabinieri del Ros. Leggi anche Indagato il medico Alfonso Tamburello che curava Messina Denaro con il nome di Andrea Bonafede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tre anni fa l’arresto di Matteo Messina Denaro: “Iddu” e i misteri non chiariti di una lunga latitanza

Leggi anche: Tre anni fa la cattura di Matteo Messina Denaro. Le indagini continuano, è caccia al suo tesoro

Leggi anche: Tre anni fa l’arresto di Messina Denaro, procuratore De Lucia: “In corso grande ristrutturazione di Cosa Nostra”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

CEPAGATTI, (PE), GIOVANE DI 24 ANNI ARRESTATO CON UNA SCORTA DI DROGA: IN CASA AVEVA OLTRE MEZZO CHILO DI HASHISH Un normale controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga conclusa con un arresto a Cepagatti, nel - facebook.com facebook

Tre anni fa l'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Il 16 gennaio 2023 la cattura a Palermo dopo trent’anni di fuga, svolta storica nella lotta a Cosa Nostra. #ANSA x.com