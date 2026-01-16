Tre anni fa l’arresto di Messina Denaro procuratore De Lucia | In corso grande ristrutturazione di Cosa Nostra
A tre anni dall’arresto di Matteo Messina Denaro, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha commentato a Fanpage le recenti evoluzioni nella lotta contro Cosa Nostra. Secondo De Lucia, si sta attuando una significativa ristrutturazione dell’organizzazione mafiosa, che riflette un cambiamento nei metodi e nelle dinamiche interne. Questo momento rappresenta un tassello importante nel percorso di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia.
Dopo tre anni dall'arresto del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia a Fanpage.it spiega: "Anche dopo l'arresto non abbiamo mai smesso di indagare: fino ad oggi in 18 sono stati arrestati, processati e alcuni già condannati. Si tratta in parte di famigliari e in parte di colletti bianchi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro: “Conosceva la sua vera identità”
Leggi anche: "Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra alleate" all'ombra di Messina Denaro. Le rivelazioni del nuovo pentito
