Tre anni fa l’arresto di Messina Denaro procuratore De Lucia | In corso grande ristrutturazione di Cosa Nostra

A tre anni dall’arresto di Matteo Messina Denaro, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha commentato a Fanpage le recenti evoluzioni nella lotta contro Cosa Nostra. Secondo De Lucia, si sta attuando una significativa ristrutturazione dell’organizzazione mafiosa, che riflette un cambiamento nei metodi e nelle dinamiche interne. Questo momento rappresenta un tassello importante nel percorso di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.