Abusò di un paziente durante una visita | condannato ex medico di base Non era la prima volta

Milano, 29 ottobre 2025 – Un ex medico di base è stato condannato a quattro anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. La pena è stata stabilita dall'undicesima sezione penale del Tribunale di Milano, davanti alla quale il medico è finito a processo per la seconda volta. A quanto ricostruito nelle indagini della polizia, coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, l'uomo infatti era stato già condannato a tre anni di reclusione dalla nona sezione penale milanese per abusi sessuali su un altro giovane paziente, venendo sottoposto anche una misura interdittiva dalla professione che però era terminata.

