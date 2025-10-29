Abusò di un paziente durante una visita | condannato ex medico di base Non era la prima volta
Milano, 29 ottobre 2025 – Un ex medico di base è stato condannato a quattro anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. La pena è stata stabilita dall'undicesima sezione penale del Tribunale di Milano, davanti alla quale il medico è finito a processo per la seconda volta. A quanto ricostruito nelle indagini della polizia, coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, l'uomo infatti era stato già condannato a tre anni di reclusione dalla nona sezione penale milanese per abusi sessuali su un altro giovane paziente, venendo sottoposto anche una misura interdittiva dalla professione che però era terminata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il professionista, ex dipendente dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, è imputato in tribunale per abuso sessuale su una paziente Vai su Facebook
Abusò di un paziente durante una visita: condannato ex medico di base. Non era la prima volta - Corsico, quattro anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. Secondo ilgiorno.it
Prova a violentare la paziente durante la visita, medico interdetto per un anno dall'ospedale - I fatti risalgono a circa un anno fa, quando l’indagato esercitava la professione sanitaria nel settore pubblico e nel corso di una visita avrebbe costretto la vittima, che si era rivolta a lui per un ... Si legge su corriereadriatico.it
Prova a violentare la paziente durante la visita, medico interdetto per un anno dall'ospedale - È accusato di violenza sessuale il medico 70enne, in servizio in un ospedale pubblico della provincia di Latina, interdetto dalla professione sanitaria per un anno, come deciso dal tribunale ordinario ... Da ilmessaggero.it