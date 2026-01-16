Traffico Roma del 16-01-2026 ore 11 | 30

Il 16 gennaio 2026 alle 11:30, la rete di mobilità di Roma presenta alcune variazioni: il Ponte Giulio Rocco, riaperto al traffico dopo 10 anni, collega Ostiense e Garbatella nel quadrante sud, mentre via Ardeatina rimane chiusa tra via della Fotografia e via di Grotta. La linea di bus 218 è operativa. Sono inoltre previste manifestazioni di sostegno al popolo iraniano, con cortei nel II Municipio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità quadrante sud della città dopo 10 anni riaperto al transito veicolare il Ponte Giulio Rocco collegamento tra Ostiense e Garbatella quadrante Sud per uno smottamento resta invece al momento chiuso il tratto di via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta per quel che riguarda il trasporto pubblico inviata la linea di bus 218 manifestazioni a sostegno del Popolo iraniano sono in programma Tra oggi domani e domenica in città oggi pomeriggio in particolare dalle 17 previsto un corteo nel II Municipio da piazza Annibaliano fino a via Nomentana davanti alla sede dell' ambasciata dell'Iran https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-01-2026 ore 11:30 Leggi anche: Traffico Roma del 11-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Blocco traffico Roma 18 gennaio 2026: orari e deroghe; Previsioni traffico-meteo weekend 16-18 gennaio 2026; Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Roma, Il 18 gennaio la prima domenica ecologica del 2026. Traffico Roma del 16-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma mentre lati si registra un aumento del volume di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 16-01-2026 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in vigore i nuovi limiti di velocità all'interno ... romadailynews.it

Traffico 16, 17 e 18 gennaio 2026: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 16, 17 e 18 gennaio 2026 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. sicurauto.it

OGGI SCATTIAMO A: IL TRAFFICO Roma è una città frenetica, ma per un fotografo il traffico può diventare un'occasione creativa incredibile per catturare la velocità! Siamo andati a piazza San Giovanni per sperimentare una tecnica tanto affascinante - facebook.com facebook

Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026 ift.tt/mVonWRC x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.