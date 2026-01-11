Traffico Roma del 11-01-2026 ore 16 | 30

Traffico intenso a Roma il 11 gennaio 2026 alle ore 16:30. Sono segnalate chiusure e restrizioni in diverse zone, tra cui Largo Millesimo a Taggia, via di Torrevecchia e via Edmondo De Amicis a Trieste. Da giovedì 15 gennaio, entrerà in vigore la zona 30 nel centro storico, con limiti di velocità a 30 km/h. Lavori sulla ferrovia Termini-Celle comportano corse sostitutive con autobus. Per aggiornamenti, consultate il

Luceverde Roma ben Trovati nel quartiere di Primavalle la polizia locale Cesena la chiusura al traffico di Largo Millesimo 3B a Taggia e via di Torrevecchia attenzione alla segnaletica via Edmondo De Amicis Trieste chiusa tra i Piazzale dello Stadio Olimpico e via della Camilluccia a Palmarola a chiusa però lavora Gine via Garlasco l'intersezione con via Taleggio novità in arrivo dal Comune di Roma Lazio mobilità Eugenio Patanè annunciato a partire da giovedì 15 gennaio l'avvio della cosiddetta zona 30 Si tratta di un provvedimento che stabilisce che all'interno il perimetro ZTL centro storico si trova a viaggiare sempre e comunque al massimo a 30 km orari provvedimento che già da diversi anni interesse del 49% di queste strade si alla alla ZTL del centro che coinvolge diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre anche le tutta la giornata di oggi fermi per lavori la ferrovia Termini Celle disposte data Che corse sostitutive con l'autobus 105 che copre l'intera tratta della ferrovia per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

