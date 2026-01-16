Traffico Lazio del 16-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio, alle ore 17:30 del 16 gennaio 2026, presenta diverse criticità, con code e incidenti su varie arterie principali, in particolare intorno a Roma. Si registrano congestioni sul Raccordo Anulare, sulla tangenziale e sulla via Appia, oltre a rallentamenti sulla Pontina e sulla Nettunense. Lavori notturni interessano l’autostrada Roma-Civitavecchia, causando chiusure temporanee. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale soprattutto intorno a Roma sul Raccordo Anulare ci sono in colonna 20 per traffico intenso ma anche per un incidente in carne internazionale uscite casse Salaria successivamente sempre interna code a tratti a partire da Settebagni fino all'uscita alla rustica altre il CUD e dalla Prenestina fino al bivio con la romana attenzione ti tratta di un altro incidente trafficato anche la carreggiata esterna interessata da incolonnamenti e tratti per diversi chilometri a partire dal vivo con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana Chiama Roma in tangenziale traffico congestionato anche a causa di un incidente tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni riaperta al traffico la via Ardeatina 3 via della Fotografia via di Grotta Perfetta ora si transita senso unico alternato inevitabili le ripercussioni a sud di Roma code sulla via Appia tra Ciampino e Frattocchie contratti sulla Nettunense tra Frattocchie e Pavone Cecchi sulla Pontina rallentamenti con code a tratti per traffico molto intenso a partire da Pomezia fino ad Aprilia in direzione quindi di Latina sulla provinciale 101 via del Mare code per incidente nelle due direzioni nel tratto di strada che attraversa Pomezia di nuovo sulla via Appia abbiamo chiude nelle due direzioni per lavori tra il bivio per Latina Scalo la frazione di Tor Tre Ponti Concludiamo con i lavori notturni in programma sulla Roma Civitavecchia a partire dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra le uscite di Civitavecchia sud e di Civitavecchia Nord in direzione di Grosseto orari apertura domani mattina alle 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 17:30

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Traffico 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026: le previsioni per la Befana; Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Lavori alla rete idrica il 16 gennaio: niente acqua nei Comuni del Lazio sud-orientale e dei Castelli Romani; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 7 gennaio: le regioni a rischio.

Traffico Lazio del 16-01-2026 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in vigore i nuovi limiti di velocità all'interno ... romadailynews.it