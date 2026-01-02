Lo Zen come Gomorra sui social il video di tre giovani che sparano in cielo con pistole e fucili a Capodanno

Un video sui social mostra tre giovani che sparano in aria con armi da fuoco durante Capodanno, accompagnati da musica trap. La scena evidenzia come la violenza e l’uso delle armi siano considerati un modo di esprimersi, replicando comportamenti spesso associati a modelli di vita estremi. Un fenomeno che solleva riflessioni sulla percezione del rischio e sui valori trasmessi attraverso i social media.

La violenza e le armi viste come una virtù da esibire su Instagram, utilizzando come sottofondo alla “story” la canzone di qualche trapper. Da ieri sera un video circola sui social network e mostra tre ragazzi lungo le strade dello Zen che ridono e scherzano stringendo tra le mani due pistole e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Lo Zen come Gomorra, sui social il video di tre giovani che sparano in cielo con pistole e fucili a Capodanno

