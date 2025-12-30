Agguato in un circolo Sparano con pistole e fucili

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 2:30, un gruppo armato ha fatto irruzione nel circolo ricreativo culturale Destiny, in via dei Fossi. Con pistole e fucili, i malviventi hanno agito armati fino ai denti, creando un episodio di aggressione che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Armati fino ai denti, all’alba di ieri, attorno alle 2,30, hanno fatto irruzione nel circolo ricreativo culturale Destiny, in via dei Fossi. Il commando ha esploso due colpi verso il soffitto del locale, e poi si è dileguato. Un nuovo episodio criminale che va ad allungare la lunga scia di violenza che da un anno e mezzo morde con ferocia la città. A darne notizia è la procura guidata da Luca Tescaroli. Le indagini sono in corso, le immagini delle telecamere della zona sono immediatamente state sequestrate. Lo scopo dell’irruzione armata da parte dei quattro cinesi, secondo la procura di Prato, sarebbe stato quello di colpire un loro connazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

agguato in un circolo sparano con pistole e fucili

© Lanazione.it - Agguato in un circolo. Sparano con pistole e fucili

Leggi anche: Entrano armati di pistole e fucili in un circolo e aprono il fuoco

Leggi anche: Far West a Prato: commando irrompe in un locale con pistole e fucili e spara al soffitto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Agguato in un circolo. Sparano con pistole e fucili; Far West a Prato: commando irrompe in un locale con pistole e fucili e spara al soffitto.

agguato circolo sparano pistoleAgguato in un circolo. Sparano con pistole e fucili - Armati fino ai denti, all’alba di ieri, attorno alle 2,30, hanno fatto irruzione nel circolo ricreativo culturale Destiny, in via dei Fossi. lanazione.it

agguato circolo sparano pistolePrato, 4 cinesi entrano in un circolo ricreativo e sparano con fucili e pistole. Poi la fuga - L'aggressione nella notte tra domenica e lunedì al circolo ricreativo Destiny in via dei Fossi: lo scopo era colpire un loro connazionale ... corrierefiorentino.corriere.it

agguato circolo sparano pistoleCon pistole e fucili sparano colpi in circolo a Prato, indagini - Quattro uomini cinesi armati di pistole e fucili, intorno alle 2,30 della scorsa notte, hanno fatto ingresso nell'associazione ricreativo - msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.