Meloni incontra Takaichi a Tokyo | Crediamo molto nell’alleanza Italia-Giappone

Il presidente del Consiglio Meloni ha incontrato a Tokyo la ministra Takaichi, sottolineando l’importanza dell’alleanza tra Italia e Giappone. L’obiettivo è consolidare un rapporto storico, puntando su collaborazione in settori chiave come sicurezza, economia e innovazione, per favorire un percorso di crescita congiunta e rafforzare la partnership tra i due Paesi.

Rafforzare un legame storico e proiettarlo verso una cooperazione sempre più stretta su sicurezza, economia e innovazione. È il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel bilaterale con la prima ministra giapponese Sanea Takaichi al Kantei di Tokyo, in occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. “Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici”, ha esordito Meloni, sottolineando il valore di una relazione costruita nel tempo. “Questa è la terza volta che vengo in Giappone in tre anni di governo e non è stato un caso, è stata una scelta”, ha spiegato, rimarcando come la frequenza delle visite rifletta una strategia politica precisa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

