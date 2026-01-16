Meloni a Tokyo asse anti-dazi tra Italia e Giappone

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni si trova a Tokyo per una visita di Stato, simbolo di rafforzamento dei legami tra Italia e Giappone. L'iniziativa mira a promuovere un'alleanza anti-dazi e a consolidare la cooperazione economica e politica tra i due paesi. La visita rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione a temi di interesse comune e a strette collaborazioni su scala internazionale.

nostro inviato a Tokyo Le strade che portano al Kantei, la residenza ufficiale del primo ministro del Giappone, sono addobbate con bandierine italiane in onore della prima visita di Stato di un leader europeo da quando, circa tre mesi fa, Sanae Takaichi è diventata premier. È la terza volta da quando è a Palazzo Chigi che Giorgia Meloni viene a Tokyo. Ma questa, dice lei stessa durante le dichiarazioni congiunte alla stampa che seguono il bilaterale, è un’occasione speciale. Non solo perché quest’anno cade il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, ma perché l’obiettivo è quello di “rafforzare ulteriormente il partenariato strategico” tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni a Tokyo, asse anti-dazi tra Italia e Giappone Leggi anche: Meloni in Giappone, asse strategico Roma-Tokyo sulle nuove sfide globali. L’incontro tra le due premier donne Leggi anche: La cautela di Meloni: no a nostri militari impiegati sul campo. E a Tokyo rilancia l’asse con il Giappone Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone” - Rafforzamento della cooperazione politica, economica e strategica al centro del bilaterale: la premier italiana sottolinea la profondità e la continuità di un rapporto storico che, nel 160° ... ilfoglio.it

Meloni a Tokyo rilancia l’asse Italia-Giappone: cooperazione strategica tra sicurezza, tecnologia e crescita - Meloni in Giappone: 160 anni di relazioni e un nuovo slancio al partenariato strategico Tokyo, 15 Gennaio – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Tokyo per la seconda tappa della s ... sciscianonotizie.it

La cautela di Meloni: no a nostri militari impiegati sul campo. E a Tokyo rilancia l’asse con il Giappone - Oggi il bilaterale con la premier Takaichi Prima l'Oman, poi il Giappone - msn.com

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA facebook

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.