Tpl i Sindaci dell’Unità di Rete 9 | Allarme rosso sui tagli La Regione ascolti i territori

16 gen 2026

I Sindaci dell’Unità di Rete 9 in Ciociaria esprimono preoccupazione per i recenti tagli al trasporto pubblico, sottolineando l’urgenza di ascolto da parte della Regione. Da mesi, rappresentanti di diversi Comuni lavorano insieme per difendere il diritto alla mobilità dei cittadini e affrontare le criticità emerse nella nuova programmazione. È fondamentale un dialogo costruttivo per garantire servizi essenziali e sostenibili per tutta la comunità.

Da mesi, i Sindaci dei Comuni afferenti all’Unità di Rete 9 – Ciociaria hanno costituito un fronte comune, compatto e trasversale, per tutelare il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini e per contrastare le gravi criticità strutturali emerse nella nuova programmazione del Trasporto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

