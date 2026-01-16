Tpl i Sindaci dell’Unità di Rete 9 | Allarme rosso sui tagli La Regione ascolti i territori
I Sindaci dell’Unità di Rete 9 in Ciociaria esprimono preoccupazione per i recenti tagli al trasporto pubblico, sottolineando l’urgenza di ascolto da parte della Regione. Da mesi, rappresentanti di diversi Comuni lavorano insieme per difendere il diritto alla mobilità dei cittadini e affrontare le criticità emerse nella nuova programmazione. È fondamentale un dialogo costruttivo per garantire servizi essenziali e sostenibili per tutta la comunità.
Da mesi, i Sindaci dei Comuni afferenti all’Unità di Rete 9 – Ciociaria hanno costituito un fronte comune, compatto e trasversale, per tutelare il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini e per contrastare le gravi criticità strutturali emerse nella nuova programmazione del Trasporto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Unità di rete, l'Astral studia le modifiche con i sindaci. Ad aprile attivi i nuovi ambiti
Leggi anche: Trasporti: Astral, riunioni con sindaci Valle del Sacco su linee bus nuova Unita’ di rete
Summit d'urgenza tra i sindaci dell'area nord e il sindaco di Cassino che gela il congresso unitario e punta tutto sul controllo degli organi dirigenti del Partito - facebook.com facebook
Il Parlamento ospiterà 17 sindaci dell’area di Rosarno, con la testimonianza dei cittadini extracomunitari che, grazie all’integrazione, sono diventati parte attiva del tessuto sociale. Oggi la conferenza di presentazione x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.