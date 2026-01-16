Tpl i Sindaci dell’Unità di Rete 9 | Allarme rosso sui tagli La Regione ascolti i territori

I Sindaci dell’Unità di Rete 9 in Ciociaria esprimono preoccupazione per i recenti tagli al trasporto pubblico, sottolineando l’urgenza di ascolto da parte della Regione. Da mesi, rappresentanti di diversi Comuni lavorano insieme per difendere il diritto alla mobilità dei cittadini e affrontare le criticità emerse nella nuova programmazione. È fondamentale un dialogo costruttivo per garantire servizi essenziali e sostenibili per tutta la comunità.

