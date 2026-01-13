Unità di rete l' Astral studia le modifiche con i sindaci Ad aprile attivi i nuovi ambiti

L'Astral collabora con i sindaci per definire le modifiche all'unità di rete, con l’obiettivo di migliorare continuamente il servizio. Ad aprile saranno attivi i nuovi ambiti, frutto di incontri e confronti costanti. Questo processo mira a ottimizzare la gestione e garantire una risposta più efficace alle esigenze della comunità, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con le amministrazioni locali.

Incontri che si susseguono senza soluzione di continuità per riuscire, poi, a migliorare il servizio. Nella sede dell’Astral, da giorni, è un via vai di sindaci che chiedono modifiche alle corse delle nuove “unità di rete” dei trasporti. Questa settimana termineranno i confronti con i primi. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

