Arezzo, 16 gennaio 2026 – “Apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia al bambino. È questo il cuore del Progetto Nati per Leggere .” Anche quest’anno l’assessorato alle Politiche Sociali di Castiglion Fiorentino propone e promuove il progetto “Nati per Leggere” che, come di consueto, si svolgerà presso la Biblioteca comunale. Il progetto, che fa parte della rete nazionale del Nati per Leggere, è volto a promuovere la lettura ai bambini sin da primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè. Del resto, l’iniziativa nasce proprio dalla convinzione che la lettura sia un’abitudine di grande importanza nella crescita di ogni persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna "Nati per Leggere" a Castiglion Fiorentino

