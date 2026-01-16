Torna la truffa del falso volantino del Ministero dell’Interno | I non residenti via di casa
È tornata la truffa del falso volantino del Ministero dell’Interno, noto come “I non residenti via di casa”. Si tratta di un documento contraffatto che viene affisso sui portoni o sulle facciate delle abitazioni, con l’ingiunzione ai non residenti di lasciare immediatamente l’edificio. È importante prestare attenzione a queste comunicazioni ingannevoli e verificare sempre l’autenticità delle fonti ufficiali.
Torna il documento contraffatto che viene affisso sui portoni dei palazzi o sulle facciate delle abitazioni e che ordina ai non residenti di abbandonare immediatamente l’edificio. Si tratta di una truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
