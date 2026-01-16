Torna la truffa del falso volantino del Ministero dell’Interno | I non residenti via di casa

È tornata la truffa del falso volantino del Ministero dell’Interno, noto come “I non residenti via di casa”. Si tratta di un documento contraffatto che viene affisso sui portoni o sulle facciate delle abitazioni, con l’ingiunzione ai non residenti di lasciare immediatamente l’edificio. È importante prestare attenzione a queste comunicazioni ingannevoli e verificare sempre l’autenticità delle fonti ufficiali.

Volantini – truffa affissi ad alcune abitazioni del paese - Sono stati segnalati all’amministrazione comunale di Castelnovo ne' Monti alcuni volantini affissi alle porte di stabili e condomini, intestato Ministero ... redacon.it

Truffa del finto volantino del Ministero per allontanare la gente dalle case: perché è un falso e cosa fare se appare nel condominio - Torna a circolare con insistenza una delle truffe più insidiose degli ultimi anni, capace di colpire indistintamente grandi città e ... msn.com

