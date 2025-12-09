La truffa del pedaggio fantasma dell'autostrada | un click e ti svuotano il conto
Negli ultimi tempi si diffondono truffe sempre più elaborate legate ai pedaggi autostradali
Truffe sempre più sofisticate cercano di rubare dati personali e bancari: come riconoscere i canali ufficiali e cosa fare in caso di rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La truffa del pedaggio dell’autostrada: “Risulta un ticket non saldato”, ma è un sms trappola
Autostrade, occhio alla truffa del pedaggio non pagato: a cosa stare attenti
“Non hai pagato il pedaggio”: così comincia l’ultima truffa online
Tornati dal ponte vi siete ritrovati un SMS sul mancato pagamento del pedaggio autostradale? Vediamo come funziona questa truffa e come difendersi - facebook.com Vai su Facebook
Truffa in autostrada, si accodava alle altre auto per non pagare il pedaggio al casello: preso Vai su X
La truffa del pedaggio “fantasma” dell’autostrada: un click e ti svuotano il conto - Truffe sempre più sofisticate cercano di rubare dati personali e bancari: come riconoscere i canali ufficiali e cosa fare in caso di rischio ... Riporta fanpage.it
St. Polten Juventus Women 0-4 LIVE: Pinto cala il poker juventusnews24.com
“Sei uno str**o” La reazione di Antonella Clerici alla battuta di Mainardi, caos in diretta tvzap.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro Olio Aps anteprima24.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
“Sei uno str**o” La reazione di Antonella Clerici alla battuta di Mainardi, caos in diretta tvzap.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro Olio Aps anteprima24.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it