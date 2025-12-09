La truffa del pedaggio fantasma dell'autostrada | un click e ti svuotano il conto

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si diffondono truffe sempre più elaborate legate ai pedaggi autostradali

Truffe sempre più sofisticate cercano di rubare dati personali e bancari: come riconoscere i canali ufficiali e cosa fare in caso di rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

