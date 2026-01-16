Tor Vergata respinto il ricorso del primario Giuseppe Sica | chiuso il reparto dove insultò la collega

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Giuseppe Sica, primario di chirurgia mininvasiva a Tor Vergata, coinvolto in un episodio di insulti e aggressioni nei confronti di una collega. Di conseguenza, il reparto diretto dal professionista è stato chiuso. La decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate per tutelare il rispetto e la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

