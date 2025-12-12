Il parcheggio Carlo III resta chiuso respinto nuovo ricorso della Cogein
Il parcheggio Carlo III di Caserta rimane chiuso, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Cogein. La decisione conferma la chiusura del sottoportico di viale Vittorio Veneto, mantenendo la sentenza già emessa e impedendo temporaneamente l'apertura dell'area.
Il parcheggio Carlo III, nel sottopasso di viale Vittorio Veneto a Caserta, resta chiuso. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza cautelare avanzata da Cogein che aveva chiesto la sospensione della sentenza degli stessi giudici di Palazzo Spada nelle more del ricorso in.
