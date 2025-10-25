Il Polo Riabilitativo diventa Hub del policlinico ' Tor Vergata'

Frosinonetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato presso l’Hotel Colaiaco di Anagni, il nuovo progetto di collaborazione tra il Polo Riabilitativo di Anagni e la Fondazione Policlinico Tor Vergata (PTV), con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.Un’alleanza strategica che segna un passo decisivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

