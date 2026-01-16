Tonali Juve i bianconeri hanno deciso | deve essere lui il grande colpo dell’estate! Due ostacoli per trasformarlo da sogno a realtà

La Juventus ha individuato in Sandro Tonali il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo durante l’estate. Dopo i primi contatti, il club bianconero si concentra sulla possibilità di portare il giocatore dall’AC Milan, con l’obiettivo di affidargli un ruolo centrale. Tuttavia, due ostacoli principali devono ancora essere superati per trasformare questa operazione in realtà, rendendo il trasferimento uno dei principali temi di mercato della sessione estiva.

Tonali Juve, contatti già avviati per l’ex Milan: Comolli vuole affidargli le chiavi del centrocampo. Trattativa complessa con il Newcastle. La Juventus non si limita a gestire le urgenze del mercato invernale, ma ha già attivato la macchina organizzativa per piazzare un acquisto di spessore assoluto in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta lavorando sotto traccia per preparare il terreno a quello che dovrebbe essere il vero colpo dell’estate a partire da giugno. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

"Tonali è il pensiero fisso della Juventus anche in ottica estate 2026, è il profilo che la Juve vorrebbe inserire nel motore già dal prossimo anno.