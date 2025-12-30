Tonali Juve una fissazione | lui il grande colpo per il centrocampo in estate A gennaio sarà soluzione ponte
La Juventus punta con decisione su Sandro Tonali come rinforzo per il centrocampo nell’estate 2024. Intanto, la società valuta un intervento temporaneo durante la sessione di mercato di gennaio, considerando l’opzione di un prestito o un acquisto a breve termine. La scelta di Tonali rappresenta una strategia a lungo termine, finalizzata a rafforzare il reparto centrale e migliorare la competitività della squadra.
per non intaccare il budget. La Juventus si prepara a una sessione di calciomercato invernale all’insegna della strategia e della lungimiranza, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti un rinforzo immediato a centrocampo senza però compromettere i grandi piani per l’estate. Il profilo individuato dalla dirigenza bianconera è quello di Guido Rodriguez, attualmente in forza al West Ham, che rappresenterebbe l’innesto d’esperienza ideale per ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, si cerca il grande colpo a centrocampo per gennaio: due nomi stuzzicano più degli altri ma… Pro e contro tra sogno, realtà e ostacoli
Leggi anche: Calciomercato Juve, Gasperini vuole anticipare i bianconeri a gennaio per il colpo a centrocampo: di chi si tratta
Calciomercato Juventus, idee chiare per il centrocampo: valutazioni su Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia, mentre per giugno l’obiettivo resta Tonali - Calciomercato Juventus: doppia pista per gennaio: piacciono Rodriguez e Garcia, con Tonali grande sogno estivo La Juventus si prepara alla sessione invernale di mercato con l’obiettivo di rinforzare i ... calcionews24.com
Di Marzio svela la strategia Juve: "Ora cercano un play in prestito perchè vogliono fare il grande colpo Tonali a giugno. Interesse per Rodriguez è vero" - Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato della Juventus ai microfoni di Sky Sport. tuttojuve.com
Tonali-Juve sarebbe il crack del mercato. Il Milan cerca Gatti, Chivu vuole l’esterno - Ogni allenatore, però, ritiene che la propria rosa sia ancora incompleta per raggiungere ... ilmessaggero.it
Buongiorno, le prime pagine di oggi: "Nkunku, assalto turco", "L'antiCristian", "Pjanic: 'Spalletti con Yildiz e...Tonali, Juve boom'" #30dicembre x.com
Sandro Tonali alla Juve … Si o No - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.