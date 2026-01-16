Tomb Raider | Legacy of Atlantis includerà anche scene iconiche come quella del T-Rex
Tomb Raider: Legacy of Atlantis introduce scene iconiche, tra cui l'incontro con il T-Rex, uno dei momenti più distintivi della saga. Il gioco mira a riproporre fedelmente gli elementi più amati dai fan, offrendo un’esperienza che unisce nostalgia e nuove sfide. La presenza di scene memorabili come questa sottolinea l’attenzione ai dettagli e la volontà di rispettare la tradizione della serie.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis punta a riportare in vita uno dei momenti più celebri della storia dei videogiochi: l’incontro con il T-Rex. Il remake del primo capitolo della saga di Lara Croft, atteso nel 2026, non si limiterà a un restyling grafico, ma proporrà una reinterpretazione profonda delle sue sequenze più memorabili. L’obiettivo dichiarato è modernizzare l’esperienza senza tradire lo spirito originale. Un equilibrio delicato, che Crystal Dynamics considera centrale per il futuro del franchise, con il risultato finale che vuole essere un’avventura capace di parlare sia ai fan storici sia a un pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
«La segretezza è ancor più folle che ne Il trono di spade». Sophie Turner non ha usato mezzi termini per descrivere la rigidità delle misure di sicurezza intorno alla nuova serie di Tomb Raider, dove vestirà i panni di Lara Croft. Durante una chiacchierata al po - facebook.com facebook
Amazon mostra Sophie Turner come Lara Croft nella nuova serie di #TombRaider: ecco il primo scatto dal set. x.com
