tomb raider legacy of atlantis riporta lara croft alle origini

Tomb Raider: Legacy of Atlantis riporta Lara Croft alle sue radici, offrendo un’esperienza che richiama le origini del personaggio. Dopo trent’anni dal debutto su Sega Saturn, Lara continua a essere un punto di riferimento nel mondo dei videogiochi, mantenendo vivo l’interesse dei fan e delle nuove generazioni. Un ritorno alle origini che celebra la longevità e l’evoluzione della saga di una delle protagoniste più iconiche del settore.

Sono passati trent’anni da quando Lara Croft ha debuttato su Sega Saturn, diventando in pochi mesi un’icona assoluta della storia videoludica. Eppure, nonostante il tempo e le evoluzioni del settore, la sua prima avventura resta così importante da tornare ciclicamente al centro dell’attenzione. Dopo Tomb Raider Anniversary e dopo Tomb Raider I-III Remastered, il 2026 sarà l’anno di un nuovo ritorno alle origini con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un reimagining completo del gioco che ha dato inizio a tutto, costruito per far rivivere quell’esperienza leggendaria in una forma moderna, credibile e in linea con le aspettative attuali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

