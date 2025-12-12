Tomb Raider | Legacy of Atlantis annunciato con un trailer il remake del primo capitolo

Durante gli Ai The Game Awards 2025, è stato annunciato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake completo del primo capitolo del 1996. Il titolo rivisita l’iconico avventura di Lara Croft con grafiche aggiornate e nuove caratteristiche, offrendo ai fan un’esperienza rinnovata e fedele alla saga originale. Un ritorno atteso che promette di riportare Lara sul suo percorso leggendario.

Ai The Game Awards 2025 è finalmente arrivato l’annuncio che i fan attendevano da anni: Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake completo del primo leggendario Tomb Raider del 1996. Il trailer di debutto ha mostrato una Lara Croft ripensata con un look moderno, animazioni più dinamiche e ambientazioni ricostruite da zero grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5. Il progetto, pensato come celebrazione del 30° anniversario della saga, punta a un equilibrio ambizioso: rispettare l’atmosfera del classico originale e, allo stesso tempo, introdurre una struttura di gioco contemporanea. Come anticipato da un leak appena poche ore fa, il filmato, seppur breve, ha dato un assaggio dell’esplorazione di Atlantide, con scorci spettacolari e un sistema di movimento più fluido, suggerendo una reinterpretazione più cinematografica dell’avventura. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Tomb Raider: Legacy of Atlantis, annunciato con un trailer il remake del primo capitolo

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Announcement Trailer

Video Tomb Raider: Legacy of Atlantis Announcement Trailer Video Tomb Raider: Legacy of Atlantis Announcement Trailer

Cerca Video Caricamento del Video...

Da oggi su Netflix arriva la 2ª stagione di “Tomb Raider – La leggenda di Lara Croft”! Lara torna con una nuova avventura: dopo aver affrontato il suo passato nella prima stagione, ora si lancia in un viaggio in giro per il mondo insieme alla sua amica S - facebook.com Vai su Facebook

Una Ripley per Lara. Stando a Deadline, Sigourney Weaver è in trattative per entrare nel cast della Serie TV Amazon di TOMB RAIDER. Se le cose vanno a buon fine, andrebbe così ad affiancare Sophie Turner, già annunciata interprete di Lara Croft. #SerieT Vai su X

Crystal Dynamics annuncia Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del primo Tomb Raider - Come promesso, durante il TGA Amazon e Crystal Dynamics hanno rivelato la nuova avventura di Lara Croft, che in realtà va a rivisitare le sue origini: Tomb Raider: Legacy of Atlantis è infatti un rema ... Secondo mondoxbox.com

Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Catalyst annunciati, Lara Croft torna con due giochi nel 2026 e 2027 - In occasione dei The Game Awards 2025, Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno ufficialmente svelato due nuove avventure di Lara Croft in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC. Secondo it.ign.com