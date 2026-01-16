TNA | Problemi con i visti e assenze improvvise cambiati i piani per la prima su AMC e anche la card di Genesis

A causa di imprevisti dell’ultimo minuto, il debutto di iMPACT su AMC ha subito modifiche, influendo sulla programmazione e sulla card del prossimo PPV Genesis. Problemi con i visti e assenze impreviste hanno portato a un riorganizzazione degli eventi, alterando i piani iniziali e richiedendo adattamenti sia per la puntata recente sia per le prossime sfide del circuito.

Doveva essere una serata perfetta quella del debutto di iMPACT su AMC, ma così non è stato a causa di alcuni problemi dell’ultimo minuto che hanno costretto a cambiare la scrittura della puntata e anche la card del prossimo e imminente PPV Genesis. Alcuni talenti e anche agenti hanno avuto infatti problemi ad ottenere il visto per rientrare in tempo negli Stati Uniti e non hanno preso parte alla puntata, mentre per altri ci sono state assenze più o meno programmate. Cambia la sfidante al titolo delle Knockouts. Un’assenza che ha fatto sicuramente rumore è stata quella di Dani Luna. L’atleta di origini inglesi era riuscita finalmente a guadagnarsi una shot titolata contro la campionessa Lei Ying Lee, ma non potrà prendere parte al match di Genesis a causa di problemi con il visto che non le hanno permesso di rientrare negli Stati Uniti per la prima di iMPACT su AMC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Problemi con i visti e assenze improvvise, cambiati i piani per la prima su AMC e anche la card di Genesis Leggi anche: TNA: Impact in diretta su AMC? Carlos Silva svela i piani per il 2026 Leggi anche: TNA: Mike Santana torna campione alla prima di iMPACT su AMC La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. TNA: Problemi con i visti e assenze improvvise, cambiati i piani per la prima su AMC e anche la card di Gen.... Buonasera a tutti, visti i problemi frequenti con la luce che salta, qualcuno saprebbe dirmi se al Palumbo Mnemba View Resort dispongono di generatori di corrente facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.