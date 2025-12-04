TNA | Impact in diretta su AMC? Carlos Silva svela i piani per il 2026

Con il debutto di Impact su AMC fissato per il 15 gennaio 2026, una delle domande più frequenti tra i fan riguarda il formato dello show: sarà trasmesso in diretta ogni settimana? Il presidente della TNA, Carlos Silva, ha fatto chiarezza durante un’intervista al The Ariel Helwani Show, spiegando che l’obiettivo è aumentare gradualmente le puntate live senza forzare i tempi. Una transizione calibrata verso il formato live. La scelta di non passare immediatamente a 52 settimane di diretta rivela un approccio pragmatico da parte della dirigenza TNA. Gestire uno show settimanale interamente live comporta costi operativi significativi e una logistica complessa, soprattutto per una compagnia che sta costruendo un nuovo rapporto con un partner televisivo di primo piano come AMC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Impact in diretta su AMC? Carlos Silva svela i piani per il 2026

Approfondisci con queste news

Live from Rome’s Auditorium Parco della Musica : the International Bike Economy Forum by RCS Sports & Events with ICE, highlighting Made in Italy in the global bike industry and new studies on the Giro’s social and international impact Live h - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Silva (Pres. TNA): “La WWE non ha avuto alcun ruolo nell’accordo con AMC” - Il presidente della TNA, Carlos Silva, ha smentito le speculazioni secondo cui la WWE avrebbe contribuito a chiudere il nuovo accordo televisivo che porterà Impact su AMC a partire dal 15 gennaio 2026 ... Da zonawrestling.net

UFFICIALE: La TNA ha una nuova casa, accordo con AMC e rilancio sulla partnership WWE - La TNA Wrestling ha ufficializzato lunedì 2 dicembre un accordo pluriennale con AMC Networks che porterà lo show settimanale della federazione sul canale AMC e sulla piattaforma streaming AMC+. zonawrestling.net scrive

TNA iMPACT!: è scaricabile da Xbox Live lo speaker Mike Tenay! - Oggi Midway ha confermato l'arrivo di un altro attesissimo wrestler in TNA Impact! Riporta everyeye.it