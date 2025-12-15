Autobus con a bordo 36 liceali precipita da 40 metri in un burrone | muoiono 16 studenti colombiani

Un autobus con 37 persone, tra cui 36 liceali, è precipitato in un burrone di 40 metri nella regione di Remedios, Antioquia, in Colombia. L'incidente ha causato la morte di 16 studenti e ha attirato l'attenzione sull'accaduto, che rappresenta una tragedia per la comunità locale e le famiglie coinvolte.

Un autobus con a bordo 37 persone è precipitato in un burrone nella giurisdizione di Remedios (Colombia), nel nord-est di Antioquia. Nell'incidente sono morti 16 studenti e il conducente. I ragazzi stavano rientrando a casa dopo una gita organizzata in autonomia per festeggiare il diploma.