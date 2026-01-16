Ti illumino d’immenso | il 24 gennaio concerto a lume di candela al Museo della Scuola Medica Salernitana

Il 24 gennaio, il Museo della Scuola Medica Salernitana ospiterà il concerto a lume di candela della rassegna “Ti illumino d’immenso”. Un'occasione per ascoltare musica in un ambiente unico, dove le atmosfere intime e raccolte favoriscono un’esperienza coinvolgente e riflessiva. L’evento, tornato a grande richiesta, si inserisce in un percorso dedicato alle emozioni e alla cultura musicale in un contesto storico e suggestivo.

Ritorna a grande richiesta la rassegna "Ti illumino d'immenso", appuntamento dedicato alla musica e alle emozioni in un contesto suggestivo. Il prossimo evento è in programma sabato 24 gennaio alle ore 20.30 presso il Museo virtuale della Scuola Medica Salernitana, in via Mercanti 74, a Salerno. Per l'occasione andrà in scena il concerto a lume di candela "Canzoni, Chansons, Songs": un viaggio tra brani internazionali e atmosfere intime, con un repertorio che attraversa lingue e tradizioni diverse. Protagonisti della serata Virginia Sorrentino, con una voce versatile ed espressiva, e Marco de Tilla al contrabbasso, in un programma pensato per valorizzare il dialogo tra interpretazione vocale e sonorità profonde dello strumento.

