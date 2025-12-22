Frosinone Trionfo per il Concerto Gospel a Lume di Candela

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concerto Gospel a lume di candela “Illumina la Vita – Musica, Speranza e Solidarietà” della Fondazione Boccadamo è stato un vero successo!L'evento, il 18 dicembre 2025, al Dream Cinema di Frosinone, ha registrato il sold out totale già da qualche giorno prima ed ha confermato l'ampio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Notte Blanc – Concerto a lume di candela

Leggi anche: Gussago: concerto natalizio a lume di candela per quartetto d'archi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.