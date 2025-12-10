Notte Blanc – Concerto a lume di candela
L’Associazione Blanc e la Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon presentano
L’Associazione Blanc e la Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon annunciano il concerto “”, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. L’evento, illuminato esclusivamente dalla luce delle candele. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
NOTTE BLANC Concerto a lume di candela con l’Orchestra d’Archi Blanc: NOTTE BLANC – Concerto lume di candela ?Una serata che accende l’attesa del Natale . ` , : – - facebook.com Vai su Facebook
Roma, una 23enne denuncia: "Violentata fuori dalla metro" tgcom24.mediaset.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it