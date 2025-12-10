Notte Blanc – Concerto a lume di candela

Pordenonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Blanc e la Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon presentano

L’Associazione Blanc e la Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon annunciano il concerto “”, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. L’evento, illuminato esclusivamente dalla luce delle candele. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica