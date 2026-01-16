The Space Cinema Paolo Sorrentino e Toni Servillo in sala per la proiezione del film La Grazia

Al The Space Cinema Napoli, Paolo Sorrentino e Toni Servillo saranno presenti per la proiezione del film “La Grazia”. L’evento offre l’opportunità di vedere il film prima della sua uscita ufficiale, con la partecipazione dei registi e attori principali. Un’occasione per approfondire il lavoro di Sorrentino e Servillo e vivere un momento di riflessione sulla loro ultima opera cinematografica.

Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Mercoledì 21 gennaio, infatti, alle ore 20:00, il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e l'attore Toni Servillo saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film "La Grazia". È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https:www.thespacecinema.itprenotare-il-bigliettosummary1019HO0000322877630 – Oppure utilizzando l'App ufficiale The Space Cinema.

