TG1 | IL DIRETTORE VERSO L’ADDIO PER AIUTARE MELONI SCELTO IL SUCCESSORE

Da bubinoblog 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tg1 si avvia a un importante cambiamento con l’uscita del direttore Gian Marco Chiocchi, che potrebbe assumere il ruolo di portavoce della Premier. La scelta del suo successore si inserisce in un contesto di rinnovamento e stabilità, segnando un passo significativo per il telegiornale e la sua organizzazione.

Tg1 si prepara ad un cambio della guardia. Dopo tante fumate nere e grigie, pare che stavolta il direttore Gian Marco Chiocchi lascerà per diventare portavoce della Premier. Giorgia Meloni lo voleva già al suo fianco l’anno scorso ma ora tra Referendum sulla Giustizia, i capricci di Salvini e Tajani e le Politiche del 2027 ne ha urgentemente bisogno. Lui per ora tace e attende. Aspetta un contratto blindato, carta bianca e senza dispetti da aree di Fratelli d’Italia che non gradirebbero la sua presenza e già allo scorso giro bruciarono l’operazione facendo uscire notizie anzitempo. Ora pare che la fumata bianca si avvicini a passi decisi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

tg1 il direttore verso l8217addio per aiutare meloni scelto il successore

© Bubinoblog - TG1: IL DIRETTORE VERSO L’ADDIO PER AIUTARE MELONI, SCELTO IL SUCCESSORE

Leggi anche: Versace senza direttore creativo: l’addio lampo di Dario Vitale apre la corsa al successore

Leggi anche: Apple, il CEO Tim Cook verso l'addio nel 2026 dopo 14 anni e il raggiungimento di 4mila mld di capitalizzazione, in pole come successore John Ternus

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Foglio: 'Meloni vuole Chiocci portavoce'. Il direttore del Tg1 frena - Un certo imbarazzo si sarebbe registrato anche ai piani alti della Rai, mentre il Pd delinea un bivio: "Se davvero il direttore del Tg1 è destinato a diventare portavoce della premier, allora ha due ... ansa.it

Rai, il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci portavoce di Meloni? Lui: «Non passo a Palazzo Chigi, sto bene qui» - In questi due anni e mezzo ne ho ricevute molte di proposte, ma non intendo darvi corso». roma.corriere.it

Dal Tg1 a palazzo Chigi, Meloni vuole Chiocci portavoce - A meno di improbabili ripensamenti o imprevisti, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci lascerà la guida del telegiornale per occuparsi della comunicazione di Giorgia Meloni. repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.