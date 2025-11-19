Apple il CEO Tim Cook verso l' addio nel 2026 dopo 14 anni e il raggiungimento di 4mila mld di capitalizzazione in pole come successore John Ternus

L'erede di Steve Jobs ha guidato l'azienda di Cupertino dai 350 miliardi di capitalizzazione a oltre 4mila miliardi di dollari, ora Apple ha punta a una successione morbida nel 2026 con un manager interno: in pole John Ternus, vicepresidente senior per l'ingegneria dell'hardware Il CEO Tim Co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Apple, il CEO Tim Cook verso l'addio nel 2026 dopo 14 anni e il raggiungimento di 4mila mld di capitalizzazione, in pole come successore John Ternus

