Venerdì 16 gennaio alle 18 si apre presso la Biblioteca civica di Pordenone la mostra “Testimoni, giudici, spettatori”, curata dall’ANED. L’esposizione ricostruisce il processo ai criminali nazifascisti della Risiera di San Sabba, offrendo un’occasione per riflettere sulla memoria storica e sull’importanza della giustizia. Un percorso che coinvolge testimoni, giudici e spettatori, per mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Si inaugura oggi, venerdì 16 gennaio alle 18, presso la Biblioteca civica di Pordenone, la mostra “Testimoni, giudici, spettatori: il processo della Risiera di San Sabba”, organizzata dall’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED) nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune per il Giorno della Memoria. L’esposizione, curata da Franco Cecotti e Dunja Nanut di ANED Trieste, ricostruisce la vicenda del processo per i crimini nazisti commessi alla Risiera di San Sabba, celebrato a Trieste tra febbraio e aprile 1976. Si tratta dell’unico processo in Italia contro le atrocità compiute in un campo di concentramento nazista, un procedimento che ebbe all’epoca una forte risonanza nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Ultima Generazione: Processo eni contro Michele Giuli, a febbraio si passa ai testimoni della difesa

Leggi anche: “Sorella Terra“, Marsciano celebra Antonio Folichetti. Una mostra sul legame tra l’artista e San Francesco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Testimoni, giudici, spettatori”: una mostra sul processo ai criminali nazifascisti di San Sabba.

Il racconto dei due presunti testimoni, che erano a Garlasco il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, coincide con la testimonianza di Marco Muschitta, ritenuto però inattendibile dai giudici - facebook.com facebook