Ultima Generazione | Processo eni contro Michele Giuli a febbraio si passa ai testimoni della difesa

Puntomagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è tenuta l’udienza con il teste di Eni. Vola la raccolta fondi per le spese legali. Roma 31 ottobre 2025  – Si è tenuta ieri l’udienza – la terza – nell’ambito del  processo  intentato da Eni contro Michele Giuli, professore di storia e attivista di Ultima Generazione. Chiamato a testimoniare un responsabile di Eni che ha illustrato in aula i video, pubblicati sui social, oggetto della denuncia per  diffamazione  e  istigazione a delinquere,  denunce per cui Michele rischia  fino a otto anni di carcere.  Non   sono emersi elementi nuovi rispetto a quelli già portati dalla multinazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

