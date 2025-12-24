Sorella Terra Marsciano celebra Antonio Folichetti Una mostra sul legame tra l’artista e San Francesco

La mostra “Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario” si svolge presso il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano. L’esposizione rende omaggio all’artista e al suo legame con San Francesco, evidenziando la ricerca artistica e spirituale di Folichetti in un contesto che ha visto la sua presenza e ispirazione. Un’occasione per conoscere il percorso di un artista profondamente connesso alla natura e alla cultura locale.

Si chiama " Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario ", la mostra retrospettiva che si è aperta al Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano, dedicata all'artista Antonio Folichetti e alla sua visione francescana e allestita in un luogo in cui l'artista espose ancora vivente e in un territorio dove ha più volte operato elaborando una sintesi tra arte, musica e ambiente. "L'artista – ha spiegato il curatore Andrea Baffoni – rimase sempre un laico, ma di sincera vocazione francescana, espressa con richiami a temi morali e ambientali, portati avanti con un rigore operativo di profonda devozione.

