Sorella Terra Marsciano celebra Antonio Folichetti Una mostra sul legame tra l’artista e San Francesco

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra “Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario” si svolge presso il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano. L’esposizione rende omaggio all’artista e al suo legame con San Francesco, evidenziando la ricerca artistica e spirituale di Folichetti in un contesto che ha visto la sua presenza e ispirazione. Un’occasione per conoscere il percorso di un artista profondamente connesso alla natura e alla cultura locale.

Si chiama “ Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario “, la mostra retrospettiva che si è aperta al Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano, dedicata all’artista Antonio Folichetti e alla sua visione francescana e allestita in un luogo in cui l’artista espose ancora vivente e in un territorio dove ha più volte operato elaborando una sintesi tra arte, musica e ambiente. "L’artista – ha spiegato il curatore Andrea Baffoni – rimase sempre un laico, ma di sincera vocazione francescana, espressa con richiami a temi morali e ambientali, portati avanti con un rigore operativo di profonda devozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sorella terra marsciano celebra antonio folichetti una mostra sul legame tra l8217artista e san francesco

© Lanazione.it - “Sorella Terra“, Marsciano celebra Antonio Folichetti. Una mostra sul legame tra l’artista e San Francesco

Leggi anche: Sorella Terra, la visione francescana di Antonio Folichetti in una retrospettiva

Leggi anche: Un legame connesso alla figura di Sant'Antonio di Padova: anche Forlì celebra San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Sorella Terra“, Marsciano celebra Antonio Folichetti. Una mostra sul legame tra l’artista e San Francesco; Marsciano, retrospettiva su Folichetti al Museo del Laterizio.

sorella terra marsciano celebra“Sorella Terra“, Marsciano celebra Antonio Folichetti. Una mostra sul legame tra l’artista e San Francesco - Si chiama “Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario“, la mostra retrospettiva che si ... lanazione.it

Sorella Terra, la visione francescana di Antonio Folichetti in una retrospettiva - Una mostra retrospettiva su Antonio Folichetti incentrata sul tema della terra, in relazione alla visione francescana che egli aveva della vita. perugiatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.