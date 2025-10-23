Scossa di terremoto in Italia | avvertita fino a lì

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, nella zona della Val Varaita. L’evento sismico, avvenuto alle 16:50, ha avuto epicentro a circa 5 km a nord-est di Sampeyre, con una magnitudo di 2.0 e una profondità di 13,7 km. La scossa è stata avvertita in diversi comuni limitrofi, tra cui Frassino, Oncino, Sanfront e Ostana, tutti situati nel raggio di 10 km dall’epicentro. Non si registrano danni né feriti. Secondo i dati dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), le coordinate dell’evento sismico erano 44.6163 di latitudine e 7. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

