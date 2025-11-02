Terremoto ai Campi Flegrei scossa avvertita dalla popolazione alle 15.51 Iniziato nuovo sciame sismico

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto abbastanza intensa è stata registrata ai Campi Flegrei nel primo pomeriggio di oggi. L'evento sismico è stato preceduto da altre scosse meno intense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

terremoto campi flegrei scossaCampi Flegrei, i terremoti hanno aperto una nuova faglia: 178 scosse in una settimana - Ai Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova fagli e il suolo è tornato a sollevarsi di due centimetri al mese contro i 10 ... Segnala iltempo.it

terremoto campi flegrei scossaTerremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: 175 scosse in 7 giorni, aumenta il bradisismo - Terremoto Campi Flegrei, ecco il bollettino settimanale con tutti i numeri riguardanti il periodo 20- Secondo ilsussidiario.net

terremoto campi flegrei scossaTerremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0 alle 5,13 di oggi nel Golfo di Pozzuoli - La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Campi Flegrei Scossa