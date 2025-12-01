Campi Amanda Sandrelli in scena con ‘La bisbetica domata’
Firenze, 1 dicembre 2025 - Sarà “ La bisbetica domata” con Amanda Sandrelli, la celebre opera teatrale di William Shakespeare con l’adattamento e la drammaturgia di Francesco Niccolini, lo spettacolo di mercoledì 3 dicembre ore 21 della stagione del Teatrodante Carlo Monni che quest’anno si muove al grido di “Prima dell'alba”, tra passato e presente, identità e relazione, amore e fragilità.. “La bisbetica domata” di Niccolini è una rilettura del celebre testo che presenta Caterina come personaggio complesso e affascinante, che sogna un mondo in cui ci si sposa per amore, con la regia di Roberto Aldorasi e Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci e Riccardo Naldini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
