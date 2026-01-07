Luna park mostre e poi Filippo Timi in scena con l' Amleto | gli eventi di oggi

Ecco gli eventi principali di oggi, mercoledì 7 gennaio, nell'Aretino: tra il luna park, le mostre e le iniziative culturali, spicca la rappresentazione di

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 7 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamentiArezzo - “Amleto²”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

