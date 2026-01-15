sansovino di bronzo il premio va a raspini

Giovanni Raspini riceve il Sansovino di Bronzo 2026, la più alta onorificenza del Comune di Monte San Savino. La premiazione si svolgerà domani alle 21 al Teatro Verdi, durante la quarta edizione del riconoscimento. Questo premio riconosce l'importante contributo di Raspini nel suo settore e sottolinea il valore della sua attività nel contesto locale.

È Giovanni Raspini il destinatario del Sansovino di Bronzo 2026, la massima onorificenza del Comune di Monte San Savino, che sarà consegnata domani alle ore 21 al Teatro Verdi, in occasione della quarta edizione del premio. La scelta della Commissione comunale ha riconosciuto nell’artista e imprenditore un forte legame con il territorio e un contributo significativo alla sua valorizzazione e promozione. Raspini, noto a livello internazionale, ha mantenuto nel tempo un rapporto costante con Monte San Savino, contribuendo a rafforzarne l’immagine anche oltre i confini locali. Un profilo che rispecchia lo spirito del Sansovino di Bronzo, nato per premiare figure capaci di rappresentare la comunità savinese attraverso il proprio percorso professionale e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

