festival di teatro amatoriale quattro compagnie si sfideranno ai riuniti

Il Festival di teatro amatoriale “Amatori Riuniti” si svolge presso il teatro “Riuniti” e vede protagoniste quattro compagnie che si sfidano in performance teatrali. L’evento è dedicato ad Achille Roselletti, figura di rilievo e fondatore dell’Accademia dei Riunititi. Un’occasione per valorizzare il teatro amatoriale e onorare la memoria di un punto di riferimento nel panorama culturale locale.

È dedicato ad Achille Roselletti, nume tutelare in vita e in morte dell’Accademia dei Riunititi e dell’omonimo teatro la rassegna “Amatori Riuniti. Festival nazionale di Teatro amatoriale". Dedicato a lui e anche ad altre due indimenticabili colonne della compagnia umbertidese, Luciano Bettucci e Adriano Bottaccioli, triade di artisti - e amici - che ha fatto la storia del teatro locale. Ieri la presentazione della manifestazione, a cui parteciperanno quattro compagnie scelte tra le migliori nel panorama nazionale amatoriale e selezionate tra le vincitrici di appuntamenti nazionali, ovvero quella crema a cui, a buon diritto, appartiene anche l’Accademia dei Riuniti, come testimoniano i suoi innumerevoli premi vinti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

