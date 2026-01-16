Tassi inflazione e consenso | cosa c’è dietro l’assalto di Trump a Powell

L’atteggiamento di Donald Trump nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha suscitato molte discussioni. Tra accuse e critiche, l’ex presidente ha messo in discussione le decisioni sulla politica monetaria, legate a temi come tassi di interesse e inflazione. In questo articolo, analizzeremo i motivi dietro il confronto tra Trump e Powell, cercando di comprendere le dinamiche di consenso e le implicazioni per l’economia americana.

Incompetente, corrotto, disonesto, disgustoso, pidocchioso, idiota, stupido, testa dura, mulo, persino stronzo: a seconda della sfumatura delle varie traduzioni dall’inglese, è la vasta gamma di insulti che Donald Trump ha destinato al suo nemico “interno” numero uno: Jerome Powell, presidente della Federal reserve ( Fed ), cioè la banca centrale americana. Ma cosa ha fatto Powell per meritarsi tutta questa raffica di epiteti da parte del presidente degli Stati Uniti? Trump vuole stimolare artificialmente l’economia in vista delle midterm. Powell era stato nominato proprio da Trump nel 2018 e confermato da Joe Biden nel 2020, ma ora è finito nel mirino perché la sua prudente condotta di politica monetaria impedisce a The Donald di stimolare artificialmente l’economia in vista delle elezioni di midterm, ignorando stolidamente le conseguenze sull’inflazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

