Fed taglia i tassi di 25 punti base al 3,75-4% Powell | Riduzione a dicembre è tutt' altro che scontata Trump | Un incompetente

Per il numero una della banca centrale statunitense, "una ulteriore riduzione è tutt'altro che scontata". Trump: "Abbiamo un capo della Fed incompetente. abbiamo un pessimo funzionario della Fed, ma se ne andrà tra qualche mese e ne prenderemo uno nuovo" La Fed taglia i tassi di 25 punti ba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fed taglia i tassi di 25 punti base, al 3,75-4%, Powell: "Riduzione a dicembre è tutt'altro che scontata", Trump: "Un incompetente"

