Pedaggi autostradali da gennaio scattano i rincari | quanto aumentano le tariffe

A partire da gennaio, le tariffe dei pedaggi autostradali subiranno un aumento, come confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa variazione si inserisce nel quadro delle modifiche tariffarie previste per il nuovo anno, influenzando i costi di viaggio per gli utenti delle strade a pagamento in Italia. Ecco cosa sapere sui rincari e come si rifletteranno sulle spese di trasporto.

Nuovo anno, nuovi rincari. Stavolta sui pedaggi autostradali. La conferma arriva dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. Proprio il ministero, infatti, comunica che la sentenza della Corte Costituzionale “ha vanificato lo sforzo” del ministro e del governo “di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori”. L’adeguamento all’inflazione dei pedaggi sarà dell’1,5%, come determinato dall’Art. L’aumento, quindi, ci sarà, perché – spiega ancora una nota – dopo le decisioni della Corte Costituzionale il ministero “non può più intervenire”. Pedaggi, a gennaio scattano gli aumenti in autostrada: di quanto crescono le tariffe. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

