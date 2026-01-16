Taranto | incidenti sul ponte Punta Penna varie auto coinvolte Non gravi ma traffico fortemente rallentato

A Taranto, sul ponte Punta Penna, si sono verificati diversi incidenti stradali, coinvolgendo circa nove automobili in un tratto di circa trecento metri. Gli episodi, non gravi, hanno causato un forte rallentamento del traffico. Le cause potrebbero essere legate alle condizioni di visibilità o ad altri fattori, ma non risultano feriti gravi. La situazione resta sotto controllo e si consiglia di percorrere con prudenza.

Sarà per le condizioni di visibilità, sarà per altro, in un tratto di circa trecento metri sono state coinvolte in incidenti stradali (non gravi) nove automobili. È riferito fra l’altro da “La cronaca tarantina in diretta” riguardo alla situazione traffico del ponte Punta Penna, verso il centro di Taranto. I sinistri rilevati, secondo altre fonti, sono quattro. Traffico fortemente rallentato in questa prima parte della giornata. L'articolo Taranto: incidenti sul ponte Punta Penna, varie auto coinvolte Non gravi ma traffico fortemente rallentato proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: incidenti sul ponte Punta Penna, varie auto coinvolte Non gravi ma traffico fortemente rallentato Leggi anche: Taranto: incidenti sul ponte Punta Penna, varie auto coinvolte Di lieve entità ma traffico fortemente rallentato Leggi anche: Tamponamento in via Bonomi, coinvolte più auto: traffico rallentato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Taranto: incidenti sul ponte Punta Penna, varie auto coinvolte; Taranto | incidenti sul ponte Punta Penna varie auto coinvolte Di lieve entità ma traffico fortemente rallentato; Autovelox Puglia: ecco tutte le postazioni e la mappa. Incidente sul Ponte Girevole a Taranto: scontro tra due moto, traffico in tilt - Traffico in tilt a Taranto dopo un incidente sul Ponte Girevole: due moto si sono scontrate paralizzando le auto lungo la strada. lagazzettadelmezzogiorno.it MORTE ALL'EX ILVA DI TARANTO- I PRECEDENTI/ Una lunga sequenza di incidenti: l'ultima tragedia nel 2019 https://www.giornaleditaranto.com/cms/index.phpoption=com_k2&view=item&id=13245:morte-all-ex-ilva-di-taranto-i-precedenti-una-lunga-sequ facebook Incidenti sul lavoro: muore operaio nell'ex Ilva di Taranto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.