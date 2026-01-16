Taranto | incidenti sul ponte Punta Penna varie auto coinvolte Di lieve entità ma traffico fortemente rallentato

A Taranto, sul ponte Punta Penna, si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto nove automobili in un tratto di circa 300 metri. Gli episodi, di lieve entità, hanno causato un importante rallentamento del traffico. Le cause potrebbero essere legate alle condizioni di visibilità o ad altri fattori, ma non si registrano feriti gravi. La situazione resta sotto controllo e vengono monitorati gli sviluppi.

Sarà per le condizioni di visibilità, sarà per altro, in un tratto di circa trecento metri sono state coinvolte in incidenti stradali (non gravi) nove automobili. È riferito da "La cronaca taranina in diretta" riguardo alla situazione traffico del ponte Punta Penna, verso il centro di Taranto. Traffico fortemente rallentato in questa prima parte della giornata.

