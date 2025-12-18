Tamponamento in via Bonomi coinvolte più auto | traffico rallentato
Un tamponamento si è verificato questa mattina in via Bonomi, coinvolgendo più veicoli e causando rallentamenti al traffico. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:50, ha generato disagi alla viabilità, richiedendo attenzione e pazienza agli automobilisti in transito. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.
Traffico e disagi alla viabilità nella mattinata in via Bonomi dove, intorno alle 8:50, si è verificato un incidente stradale. Dalle prime informazioni, un tamponamento ha coinvolto più automobili, per cause ancora in fase di accertamento.Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso e una dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Tamponamento a catena davanti all'Università, tre auto coinvolte e traffico in tilt
Leggi anche: Maxi tamponamento sulla Statale 36: cinque auto coinvolte, traffico in tilt
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.