Tamponamento in via Bonomi coinvolte più auto | traffico rallentato

Un tamponamento si è verificato questa mattina in via Bonomi, coinvolgendo più veicoli e causando rallentamenti al traffico. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:50, ha generato disagi alla viabilità, richiedendo attenzione e pazienza agli automobilisti in transito. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.