Incidenti analisi sul numero delle auto coinvolte | in provincia lieve crescita nel 2024
Nel 2024, in Italia sono stati complessivamente 317.365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, l’Emilia-Romagna, con 19.279 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, è terza in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidenti stradali nel 2024, nella nostra provincia in crescita del 6,5% le auto coinvolte Secondo un’analisi CARFAX sono state 875 le autovetture coinvolte in scontri - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti stradali, in un anno in Liguria coinvolte oltre 6mila auto - 447 le autovetture coinvolte in incidenti stradali con la regione che fa registrare un incremento del 7,6% di veicoli incidentati rispetto all'anno scorso. Secondo primocanale.it
Pescara al terzo posto in Italia per l'aumento del numero di veicoli coinvolti in incidenti stradali - A dirlo è l'analisi elaborata da Carfax: l'Abruzzo, insieme alla Puglia, è la regione nella quale si registra il maggior aumento ... Secondo ilpescara.it
Nel 2024 a Rieti 457 auto coinvolte in incidenti. Lazio seconda in Italia con oltre 26.300 veicoli coinvolti in incidenti stradali con feriti o... - 365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. Si legge su rietinvetrina.it
Lodigiano primo per aumento di auto incidentate: più 15,3% in un anno - 000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. Secondo ilcittadino.it
Incidenti stradali, a Ragusa 954 auto incidentate nel 2024 - La provincia iblea registra il 5,7% in più rispetto all'anno precedente. Si legge su ragusah24.it
Incidenti stradali 2024: Rimini registra 1.529 auto coinvolte - Guardando nel dettaglio la situazione a livello provinciale, è Bologna a registrare il numero più alto di autovetture coinvolte in incidenti stradali, con 4. Da altarimini.it