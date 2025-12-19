Un ex dipendente di Poste Italiane di Taranto, in pensione da quattordici mesi, attende ancora il pagamento della sua pensione. La UIL Poste Puglia denuncia questa situazione gravissima, chiedendo interventi immediati per risolvere un caso che evidenzia gravi inefficienze e ingiustizie nel sistema pensionistico. La vicenda solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla gestione delle pensioni in Italia.

Taranto: in pensione da quattordici mesi non ha ancora visto un euro Uil poste, protesta

Di seguito un comunicato diffuso da UIL poste: UILPoste Puglia denuncia una vicenda gravissima che coinvolge un ex lavoratore di Poste Italiane di Taranto, collocato in pensione obbligatoria per limiti di età da ben 14 mesi e che, a oggi, non ha ancora percepito un solo euro di pensione. “Siamo di fronte a una situazione inaccettabile e umanamente indegna – dichiara il segretario regionale della UILPoste Puglia, Giuseppe Manfuso –. Un lavoratore che ha prestato servizio per anni in Poste Italiane si ritrova oggi senza stipendio perché non è più in servizio e senza pensione perché qualcuno non ha fatto il proprio dovere. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

