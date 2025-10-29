Auto UE mancano i chip dalla Cina | imminente stop della produzione
Acea, l’Associazione europea dei costruttori di automobili “è sempre più preoccupata per l’imminente interruzione della produzione automobilistica Ue, a causa del blocco della fornitura di microchip (dalla Cina) fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo”. “Da un sondaggio condotto questa settimana tra i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
