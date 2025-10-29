Auto UE mancano i chip dalla Cina | imminente stop della produzione

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acea, l’Associazione europea dei costruttori di automobili “è sempre più preoccupata per l’imminente interruzione della produzione automobilistica Ue, a causa del blocco della fornitura di microchip (dalla Cina) fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo”. “Da un sondaggio condotto questa settimana tra i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

auto ue mancano i chip dalla cina imminente stop della produzione

© Imolaoggi.it - Auto UE, mancano i chip dalla Cina: imminente stop della produzione

Argomenti simili trattati di recente

auto ue mancano chipAuto Ue: "Mancano i chip, stop della produzione imminente" - L'Associazione europei dei costruttori di automobili ( Acea) "è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della ... Scrive ansa.it

auto ue mancano chipAllarme in Europa, mancano i chip per costruire le auto. “Blocco della produzione imminente” - A sottolineare la gravità della situazione è l'Associazione europei dei costruttori di automobili (Acea): “Forniture ferme. Come scrive msn.com

auto ue mancano chipAuto in Europa. «Mancano chip, stop della produzione imminente»: l'allarme dei costruttori - L'industria automobilistica europea rischia «una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l'attività» delle ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Ue Mancano Chip